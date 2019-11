Si solo cada cual hiciera lo suyo...

La campaña va como quiere ir, no se desata ni se aguanta, y los controles siguen pendientes. No será fácil meterle el diente incluso a aspectos que no son cruciales.

Los chismes de la política obligan a hacer de cualquier asunto una vaina.

Quitar las vallas en que Leonel figura todavía en el PLD, o impedir que Danilo participe en actividades electorales, serán medidas apremiantes, pero no decisivas. La Junta deberá considerar estos casos con la mayor prudencia, y no por falta de autoridad o de arrestos, sino por lo difícil que se la ponen.

El qué dirán se mantiene al acecho, y mucho más si a juicio del principal candidato de oposición deberá ganarse su confianza día a día, como si cada actuación fuera un plebiscito.

Lo justo fuera que Leonel dispusiera el retiro de toda propaganda que lo asocie a su antiguo partido y que el presidente no visitara municipios y en su presencia se proclamaran candidatos.

Lo ideal no existe en política y difícil que la mezquindad se deje ganar por la nobleza. Mejor echarle la cuaba a la Junta, una situación y la otra forman parte de la estrategia de cada cual.

Si no cada cual hiciera lo apropiado.