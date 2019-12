Sin racionalidad no hay consenso...

No puede haber consenso político, debido a que escasea la racionalidad y abunda la diversidad. Tampoco consenso electoral, pues cada exigencia busca provecho propio.

Coinciden en fastidiar a la Junta, y la Junta no se da cuenta de que ese ánimo de batalla se ocasionó cuando entreabrió la puerta.

Ahora se la quieren tumbar.

El organismo convoca, reúne, conversa, pero el resultado siempre es el mismo. Unos que sí, otros que no, y hasta la próxima con un tema distinto. Los asuntos se van juntando, y no hay plazos que no se cumplan, y cuando lleguen las fechas, el tumulto será mayor.

Como la prórroga del marbete.

La situación es riesgosa, y no solo para la Junta, sino para el proceso. Ahora van de la mano y se ponen de acuerdo para demandar. Y no se protesta entre ellos, pues de lo que se trata es de que todo sea como antes. Con decir que habrá que entintarse el dedo.

Sin embargo, todo tiene su tiempo y su final. Llegará el momento de reglas establecidas, de inicio real de juego, y de que cada cual vaya a lo suyo.

Entonces vendrán los reclamos particulares, y si la Junta complació de conjunto ¿qué hará cuando sea uno a uno? Y esa viene.