Trabajen y no hagan tanto bulto...

Si existe un mapa de la delincuencia, como se dice, no hay porqué llevar el operativo policíaco-militar a toda la República. Bastaría con ser suficientes en lugares y situaciones previamente establecidos. En provincias, municipios y barrios cuya gravedad no se discute. Si los registros oficiales no estuvieran al día, con solo revisar periódicos se determinarían los territorios de mayor incidencia.

Además de que no deben olvidarse dos cosas. La primera, que el que mucho abarca poco aprieta, y la segunda, que difícilmente se logre un golpe de efecto si las fuerzas se dispersan y la acción se desparrama.

Por ejemplo, la policía turística quiere aprovechar la ocasión y hacer bulto mediático. Y dice presente, y ofrece y garantiza.

Solo que no adecuadamente.

Si quisiera batir palmas no tendría que actuar de refuerzo, sino brillar con sus propios medios y en un escenario de importancia.

La Zona Colonial se denuncia y comprueba como una de las áreas más peligrosas de la ciudad, y la queja no solo del dominicano, sino también del extranjero.

¿No podría convertírsela en una tacita de oro de seguridad ciudadana? Uno piensa que sí.