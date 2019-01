¿Una alianza PLD-PRD prolongada?

Lo que se sabía era lo que se veía: el entendimiento entre el PLD y el PRD fue cosa de reparto. Las posiciones de Gobierno, que son muchas, y que los compañeritos de a pie creyeron que serían más. Ese es un punto que ya nadie toca, y no por cansancio, sino por inútil. E incluso se habla de rompimiento, algo que nadie entiende, pues no busca sol en la calle quien tiene aire en la oficina.

No puede negarse, sin embargo, que la parte del PRD que no guisa delira con concurrir sola a las elecciones del 2020. ¿Lo de Peña Guaba? intrigó un paseante de la Jiménez Moya.

Ahora habrá que ver debajo de la mesa, pues la presentación y discurso del presidente en la reunión de la Internacional Socialista, llevan a considerar una relación más larga y trascendente. Danilo no sigue (que no se diga alto), pero el PLD y el PRD tienen carrera por delante, y aunque el Gobierno tiene otros socios, parece que le agrada el PRD como compañero de cama. La alianza ha sido productiva en el plano internacional y en las demás áreas todavía no se produce el primer escándalo. Aunque falta ver si crece como espaguetis o como verdolaga.