¿Una Junta de cuál sociedad civil?

En la Junta no se habla de Junta, y eso no significa que sus miembros se sientan como condenados en el pasillo de la muerte.

El Senado nombró una comisión, y ésta todavía no se reúne ni establece procedimiento para conformar el organismo. Tal vez sea cosa de la semana que viene, pues el conocimiento y aprobación del Presupuesto, de tantos atareos, no permite tiempo para más.

Como siempre se volverá al trance de las simulaciones de dar perfiles y no nombres, aun cuando en las redes se puja fuerte a favor de estos o de aquellos. Que no sean políticos, y todos son políticos. Que no sean de partidos, como si los partidos estuvieran pintados en la pared.

Decían los PLD que en política se hace lo que conviene y que el poder era para usarlo, y aplicaron esa doctrina durante 16 años.

Arrogancia indebida, sin duda.

Mezclando lanzamientos el pitcheo se realiza y el juego avanza. Los PRM no quisieran todo lo que tuvieron sus oponentes, pero tampoco oler donde guisan.

La sociedad civil ayudó, y porque lo hizo se sabe que no es independiente, y sí de ánimo voluble. Dejar que coloque toda la carne en el asadero sería injusto y arbitrario.