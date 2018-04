Unos ex a los que le gusta la política...

Eddy, el Olivares de la pasada Junta, se dio cuenta de que lo suyo no era organizar elecciones y desde que pudo se apeó de ese tren y volvió al andén de la política. Ni siquiera quiso jugar a ser considerado para un nuevo período. Dijo que no desde un principio y no dejó que lo sometieran. El político que llevaba dentro desde chiquito lo estaba matando y la suerte de su compadre Hipólito le importaba más que vivir de disidencia en disidencia. Roberto, el Rosario que mucha gente no quisiera rezar, por igual.

Se tomó un sabático, pero más por circunstancia que por obligación o deseo. Ahora declara que vuelve por sus fueros, pero ya antes se había reunido con el presidente Medina y mañana enviará una carta a Leonel y a Reinaldo para que le repongan su condición de militante, y de ser posible, sus galones. Raso no podría ser después de haber ganado batallas, donde estratégicamente deben ganarse: en la Junta.

Le tocaba embajada como muchos antes que él, y recientemente John, el Guilliani del Tribunal Superior, pero parece que no lo habló con el jefe del Estado ni quiere otro empleo. Más le seduce, al parecer, ser miembro oficioso de la OTAN.