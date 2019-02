¿Y si el PLD no logra acuerdo el 4?

Los partidos tocaban el tema de la Ley de Partidos, pero por arribita y para que no dijeran. De la Electoral pocas veces se acordaban.

La Junta hacía coro, pero no puede decirse que fuera militante, resuelta y decidida. Nunca puso a los legisladores contra la pared.

Si se recuerda bien, y sin ánimo de ofender, la desidia y la pereza iban de la mano. No era connivencia ni complicidad, pero de conjunto veían el nublado y sentían los vientos.

Ahora confirman sin decirlo que la legislación era una gran vaina. Cuando no es el modo, es la forma, pero en lo inmediato más problema que solución. ¿Cuántas audiencias con los partidos para el financiamiento de las primarias? Más de una para no decir que dos y que faltaría una tercera.

La Junta lee periódicos y sabe que el PLD se reúne el 4 de marzo. Entonces se parquea bien y se acomoda para la espera. No es fácil la situación, porque no depende de la autoridad del organismo o de su poder reglamentario, sino de orden en un partido que tiene la discrepancia como su mejor oficio. ¿Y si el PLD no se reúne en la fecha anunciada, como llevan a pensar los tantos ladridos y los muchos colmillos?