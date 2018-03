“Si nuestros medicamentos no fueran de calidad, los enfermos no sanarían”

SANTO DOMINGO. El hecho de que los medicamentos que comercializa el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) sean genéricos y accesibles para la población, no significa que sean de mala calidad.

Es la afirmación del director de PROMESE/CAL, Antonio Peña Mirabal, quien asegura que si los fármacos que comercializan no fueran excelentes la tasa de mortalidad habría incrementado, los enfermos no sanarían y no estuvieran vendiendo millones de productos e insumos cada año.

“El año pasado vendimos millones de pesos y para vender eso a 25 centavos es mucho lo que tienes que vender, o sea, el volumen es alto y si la población lo adquiere es porque ha comprobado que realmente tienen la calidad de lugar”, comentó Peña Mirabal.

El Departamento de Vigilancia y Control de la Calidad del programa, el año pasado recibió para fines de examen 5,659 lotes de medicamentos, 3,259 criollos y ei resto importado; de los nacionales, 3,224 salieron conforme al análisis aplicado y solo 5 no reunieron las condiciones y se destruyeron.

De los proveedores de laboratorios internacionales, solo tres no llenaron los requisitos. Para Peña Mirabal eso quiere decir que si de 5,659 lotes, solo 8 presentaron dificultad, se evidencia la calidad de lo que se adquiere.

PROMESE/CAL invierte todos los años más de RD$ 3,000 millones en compra de medicamentos, de los cuales una gran parte son productores locales e importadores.

Priorizan la industria local, porque no pueden volcar todas sus compras a empresas extranjeras, porque quebrarían a la nacional.

“Garantizamos la calidad de los medicamentos, insumos médicos y reactivos de laboratorios que son adquiridos por la institución, mediante procesos claramente definidos de inspección y ensayos analíticos, siguiendo las normas y estándares de calidad debidamente establecidos”, asegura Peña Mirabal.

Tampoco existe relación entre el personal que analiza los fármacos en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló y los suplidores, lo que, para el director del programa evidencia el nivel de transparencia y garantiza la calidad de los medicamentos que adquiere el público.