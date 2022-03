El tema va ser muy discutido y será tratado, sin duda, en la reforma del sistema de pensiones anunciada.

Las aclaraciones y contraargumentaciones que se sucedieron ayer sobre el tema del balance de las cuentas de los cotizantes en las AFP dan una idea de la necesidad de mayor transparencia de un sistema que en principio pareció sencillo de entender pero que en las actuales situaciones ha mostrado su real complejidad.

No cabe duda de que la devolución del 30% no parece factible. Implicaría aumentar la masa monetaria en casi 200,000 mil millones de pesos, algo no manejable. Por otra parte, la cotización individual es muy baja: más de la mitad de los cotizantes, por situaciones laborales, ha cotizado apenas la mitad del tiempo que le hubiera correspondido y su ahorro es pequeño.

Toca ahora al sector, a las administradoras de fondos de pensiones una mejor explicación. La educación financiera nunca sobra y si trata el tema de su retiro, la ciudadanía va a escuchar. En femenino, porque las AFP tienen más mujeres que hombres y con mayor balance entre sus clientes.