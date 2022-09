Indocumentados

No tener la documentación necesaria para poder desarrollar una vida normal no es algo privativo de migrantes que hayan entrado de manera ilegal al país. Miles de dominicanos carecen de los papeles indispensables para romper el círculo de la pobreza, de la exclusión, en el que viven. La falta de documentos es causa y consecuencia de dicha situación.

Los operativos que se están realizando para subsanar este problema, gravísimo, deben llegar más allá del simple proceso de información. El acompañamiento y una decisión política clara de resolverlo son indispensables.

La burocracia y el papeleo son trámites incómodos y a veces tortuosos -y no pocas veces absurdos-, incluso con la documentación en regla. Imagine iniciar un proceso que a menudo el afectado no comprende, que cuesta dinero y que no siempre encuentra al otro lado de la ventanilla una cara amiga y la disposición de resolver.

La Junta Central Electoral, al ponerse en contacto para resolver las historias que hoy se cuentan en Diario Libre, da muestras de una disposición loable para recomponer estas vidas.