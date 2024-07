El diputado Cedeño

Eugenio Cedeño es un veterano diputado que se considera a sí mismo y a sus colegas como "príncipes". Con un historial de machismo, asegura que los hombres tienen el poder sobre las mujeres.

Ha completado cuatro mandatos como representante de La Romana y ha pasado por el Congreso Nacional sin presentar propuestas de cambio significativas. Actualmente, está en el centro de la controversia debido a sus posturas misóginas, que no son nuevas. Sin embargo, sus comentarios inapropiados han agotado la paciencia del público, que ha dicho ´basta´ tras realizarlos en un momento inoportuno.

El tema con Cedeño es que sigue en el Congreso Nacional por cuarta vez, gracias al respaldo de su partido y a un electorado que lo elige, pese a sus opiniones radicales. Si un partido lo detuviera en el proceso interno por no cumplir normas básicas de civismo y si el electorado no lo eligiera, no habría un Eugenio Cedeño diciendo barbaridades en la sede del Congreso.

El mensaje es claro: los partidos deben seleccionar mejor a sus candidatos y los electores deben ser más juiciosos al escoger a nuestros representantes.