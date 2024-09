La intervención del presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de la ONU subrayó de nuevo la urgencia de que la comunidad internacional actúe con mayor determinación en la crisis haitiana.

El mandatario dejó claro que el colapso de Haití tendrá repercusiones no solo para República Dominicana, sino para toda la región, y que los compromisos asumidos por las potencias extranjeras no se han cumplido plenamente. Es preocupante que, a pesar de los esfuerzos para la estabilización, apenas se han desplegado 400 efectivos de los 2,000 necesarios para la Misión de Seguridad, y los fondos requeridos no han sido depositados.

Esto pone en peligro no solo la celebración de elecciones justas y transparentes en Haití, sino también la seguridad regional.

Abinader advierte que, si la situación no mejora, República Dominicana podría verse obligada a tomar medidas drásticas para proteger su seguridad nacional. Su llamado a la comunidad internacional resalta la necesidad de una respuesta más contundente para evitar el colapso definitivo de Haití.