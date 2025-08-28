Buena noticia, a medias

Con la tecnología, a quienes violan la ley les resulta más difícil disfrazarse de personas confiables. Basta un clic para develar mentiras y fachadas.

Uno de los avances de nuestro país, en ese sentido, es la posibilidad de obtener, en cuestión de minutos, un papel de buena conducta vía internet. Este sistema permite, asimismo, verificar la autenticidad del documento.

Por eso, causó tanta alarma cuando se destapó el escándalo de una red que, a cambio de sobornos, borró y alteró de la base de datos del Ministerio Público registros de antecedentes penales a 16,958 personas, entre las que se encontraban condenados a 30 años por sicariato, narcotráfico y violencia sexual.

Los responsables del fraude eran empleados y miembros del MP.

Una etapa de este caso concluyó ayer cuando los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del DN ordenaron de entre cinco a diez años de prisión para nueve de los imputados, incluido un fiscalizador. Tras estas condenas, queda pendiente el sometimiento, que prometió la fiscalía, de quienes pagaron los sobornos. Además, que concluya la investigación de siete fiscales vinculados al caso, pues ya lleva dos años. Hasta tanto, la buena noticia se queda a medias.