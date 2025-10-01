Una movida positiva

El Banco Central ha decidido finalmente mover la aguja. Tras nueve meses de inmovilidad en 5.75 %, la tasa de política monetaria baja a 5.50 %. No es un recorte espectacular, pero sí una señal de que la institución empieza a leer con más flexibilidad el escenario internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos abrió hace poco la puerta con su propia reducción, y la autoridad dominicana no ha tardado en acompañarla, consciente de que el crédito caro se convierte en un lastre para la inversión y el consumo.

La decisión tiene un doble valor. Confirma que el ciclo de endurecimiento monetario ha quedado atrás y transmite confianza en que la inflación local puede sostenerse bajo control. Sin embargo, no todo queda resuelto. Mantener la tasa de depósitos en 4.50 % muestra la cautela del Banco Central frente a la incertidumbre global.

El reto es que la política monetaria funcione como estímulo real en una economía aún vulnerable a choques externos y tensiones fiscales internas. La reducción de 25 puntos básicos no transformará el panorama de inmediato, pero envía un mensaje claro. El Banco Central está dispuesto a dar oxígeno cuando la economía lo reclama. En este ajuste leve, pero significativo, hay una esperanza de alivio.