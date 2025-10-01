Una movida positiva
Banco Central transmite confianza en el control de la inflación con su reciente ajuste
El Banco Central ha decidido finalmente mover la aguja. Tras nueve meses de inmovilidad en 5.75 %, la tasa de política monetaria baja a 5.50 %. No es un recorte espectacular, pero sí una señal de que la institución empieza a leer con más flexibilidad el escenario internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos abrió hace poco la puerta con su propia reducción, y la autoridad dominicana no ha tardado en acompañarla, consciente de que el crédito caro se convierte en un lastre para la inversión y el consumo.
La decisión tiene un doble valor. Confirma que el ciclo de endurecimiento monetario ha quedado atrás y transmite confianza en que la inflación local puede sostenerse bajo control. Sin embargo, no todo queda resuelto. Mantener la tasa de depósitos en 4.50 % muestra la cautela del Banco Central frente a la incertidumbre global.
El reto es que la política monetaria funcione como estímulo real en una economía aún vulnerable a choques externos y tensiones fiscales internas. La reducción de 25 puntos básicos no transformará el panorama de inmediato, pero envía un mensaje claro. El Banco Central está dispuesto a dar oxígeno cuando la economía lo reclama. En este ajuste leve, pero significativo, hay una esperanza de alivio.