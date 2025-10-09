Una ciudad para todos

Santo Domingo no se distingue por ser una ciudad amable con los no videntes. Sus aceras y calles son trampas que obligan a desplazarse con gran cuidado. El V Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, que se celebrará el 15 de octubre, llega en un momento oportuno para detenernos a pensar qué tipo de país estamos construyendo. Más allá de mejorar aceras o instalar rampas, debemos de preguntarnos si nuestras ciudades están pensadas para todos o solo para quienes pueden desplazarse sin dificultad.

Aceras rotas, postes mal ubicados, basureros, motocicletas y vehículos que bloquean el paso convierten cada trayecto en un riesgo. Esa suma de obstáculos termina aislando a miles de ciudadanos que no encuentran en el espacio público un lugar seguro ni amable. Una ciudad que excluye no puede considerarse moderna, por más avenidas nuevas que inaugure o más edificios que levante.

La accesibilidad es un derecho que debe ser respetado y generar empatía. Garantizar el libre tránsito beneficia a las personas con discapacidad, al igual que a los envejecientes, a los niños y a cualquiera que se mueva a pie.

Esperamos que el congreso sirva para renovar compromisos, exigir cumplimiento y convertir las buenas intenciones en políticas reales. Una ciudad accesible significa una sociedad más justa.