Un logro que trasciende fronteras

La distinción otorgada a David Collado como "Ministro de las Américas" por la ONU Turismo es, ante todo, un reconocimiento al país. Es el fruto de una apuesta nacional que hizo del turismo un eje central del desarrollo y que, con visión y constancia, ha sabido convertir la adversidad en oportunidad.

Cuando el mundo se cerró, República Dominicana decidió abrirse al diálogo entre el Estado y el sector privado, recuperando su principal industria con una estrategia que hoy sirve de modelo regional. Esa alianza, impulsada y sostenida por Collado, no fue improvisada. Se basó en la confianza, en la disciplina de trabajo y en la convicción de que el turismo debía ser mucho más que una fuente de ingresos, un proyecto de nación.

Los resultados están a la vista: cifras récord en llegadas, inversiones que diversifican la oferta y una reputación que coloca al país entre los destinos más resilientes y admirados del mundo. Este reconocimiento honra a un ministro, sí, pero también a un equipo, a un sector y a un pueblo que apostó por el camino correcto. Hemos acertado —y el mundo lo ha notado—. Que el reconocimiento sirva de estímulo al ministro para su proyecto de futuro; y al país, para entender la fortaleza de la unión.