    | 2 min de lectura

    Empleo al alza, informalidad intacta

    La paradoja del empleo, 120 mil nuevos puestos y un 54.6 % de informalidad

    Aumenta el número de personas ocupadas es una buena noticia. La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo confirma un incremento interanual cercano a 120 mil ocupados en el período julio-septiembre de 2025. El mercado laboral se expande, la economía absorbe mano de obra y miles de hogares sienten el alivio de un ingreso.

    La misma medición vuelve a colocar sobre la mesa un problema estructural que el país arrastra desde hace décadas: la informalidad laboral, que alcanza el 54.6 % en el tercer trimestre. Más de la mitad de quienes trabajan lo hacen fuera de la protección social, sin seguridad social plena, sin estabilidad y con baja productividad.

    Se crean empleos, pero muchos nacen frágiles. El resultado es un mercado laboral partido en dos: uno formal, más pequeño, con reglas y derechos; y otro mayoritario, informal, que funciona como válvula de escape frente a la falta de oportunidades de calidad.

    El dato obliga a algo más que diagnósticos reiterados. Hace falta una reforma integral que aborde los costos de formalizarse, la rigidez normativa, la capacitación laboral y la productividad de las micro y pequeñas empresas. Formalizar no puede seguir siendo un castigo.

    Crecer creando empleo es indispensable. Crecer formalizando ese empleo es impostergable. Solo ahí el avance será completo.

