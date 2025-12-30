Muchas gracias
Cuando el agradecimiento compromete el buen periodismo
Cada año, cuando el calendario se inclina hacia sus últimos días y la prisa parece suavizarse, nuestra redacción se transforma. No por un titular inesperado ni por una noticia de alcance mayor, sino por un gesto más silencioso y, acaso, más hondo: la generosidad de nuestros clientes, relacionados y amigos.
Llegan con música que rompe la rutina, con regalos que no se miden por su valor sino por su intención, con sonrisas que saben a reconocimiento. Llegan, sobre todo, con gratitud. Ese gesto —sencillo en apariencia— tiene para nosotros un peso profundo, recordatorio de que el oficio de informar es un vínculo vivo.
En medio del ruido diario, estos encuentros y gestos nos devuelven una certeza esencial: no trabajamos en el vacío. Cada palabra publicada, cada dato verificado, cada silencio responsable encuentra eco en lectores y clientes atentos que valoran el esfuerzo y la honestidad.
Nos hacen sentir importantes, sí, pero no por vanidad, sino por responsabilidad. Nos comprometen aún más con el rigor, con la independencia, con la idea de que informar bien sigue siendo un servicio público indispensable.
A todos ellos, a cada gesto, a cada visita, a cada detalle compartido, nuestro agradecimiento sincero. Un muchas gracias sentido, que resume más de lo que estas líneas alcanzan a decir.