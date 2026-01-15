×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Ejecuciones y complicidad

    Las ejecuciones extrajudiciales y la fragilidad del Estado de derecho

    La preocupación expresada por el exprocurador Francisco Domínguez Brito no es una voz aislada ni un exabrupto político. Se suma a otras, igualmente autorizadas, que desde hace tiempo advierten sobre un fenómeno alarmante: las ejecuciones extrajudiciales se han instalado como una práctica recurrente. La Policía, llamada a proteger la vida, parece haberse convertido en una máquina de muerte que opera con una lógica de impunidad.

    Las denuncias del Defensor del Pueblo, del PLD y de organizaciones de derechos humanos apuntan a muertes evitables, presentadas bajo fachadas de supuestos intercambios de disparos que no resisten el más mínimo análisis. Versiones oficiales frágiles, expedientes incompletos y una preocupante normalización de la violencia estatal terminan por vaciar de contenido el debido proceso.

     No hay seguridad posible donde la ley se aplica con el gatillo y no con el rigor de la justicia. Cada ejecución extrajudicial hiere de muerte la credibilidad del Estado de derecho.

    Frente a este escenario, resulta inquietante la falta de una actitud firme y sostenida del Ministerio Público. Investigar, acusar y sancionar no es una opción política, sino una obligación constitucional. Mientras persista la tolerancia, explícita o tácita, a estas prácticas, la justicia seguirá siendo una promesa incumplida y la autoridad, una amenaza.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.