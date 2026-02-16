Emmanuel Castillo, desde su atalaya cibaeña en Santiago, ejerció una vida pública de indiscutible mérito. Durante años fue reputado profesor universitario, articulista y analista agudo del quehacer social dominicano. Su palabra, siempre sustentada en la observación y el juicio ponderado, contribuyó a iluminar debates y a interpretar con rigor los cambios de su tiempo. Era un profesional a carta cabal, y ahí está su trabajo para demostrarlo.

Más adelante asumió la dirección del periódico La Información, una institución histórica del periodismo nacional, desde donde continuó su servicio ciudadano sin desmayo. En esa responsabilidad, Castillo defendió con firmeza la libertad de expresión y la integridad del oficio, guiando una línea editorial marcada por la seriedad, la prudencia y el compromiso con los mejores intereses de la sociedad.

Su fallecimiento entristece al país y deja un vacío sensible en el ámbito intelectual y periodístico de la región Norte, donde fue referencia obligada. La memoria de su trayectoria, sin embargo, permanece como testimonio de una vida consagrada al pensamiento crítico, a la docencia y al ejercicio responsable del periodismo.

A sus familiares más cercanos, así como a sus colegas y amigos, extendemos nuestras más sinceras condolencias, con el deseo de que encuentren consuelo en la huella perdurable de su legado.