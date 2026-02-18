Cambios en la PN

El nombramiento de Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director de la Policía Nacional se produce en un momento de urgente necesidad de consolidar a esa institución como garantía de seguridad y confianza ciudadana, y no simplemente como instrumento de control reactivo.

El reconocimiento al director saliente, Guzmán Peralta, radica en su insistencia en la renovación estructural y la profesionalización de la fuerza, objetivos indispensables para una policía moderna. Sin embargo, su gestión quedó marcada por una política de enfrentamientos letales contra presuntos delincuentes bajo el eufemismo de "intercambios de disparos". Esa práctica, más allá de su justificación táctica, ha alimentado percepciones de uso excesivo de la fuerza y ha generado cuestionamientos sobre la tutela de los derechos humanos.

La tarea del nuevo director requiere profundizar en la transformación institucional, fortaleciendo no solo las capacidades operativas, sino también los canales de rendición de cuentas, respeto al debido proceso y cercanía con las comunidades. La Policía debe dejar de ser vista como un actor aislado y temeroso para convertirse en un vehículo de seguridad democrática, con líderes que impulsen la cultura legal.

El éxito de Cruz Cruz se medirá en su capacidad de equilibrar la firmeza operativa con la legitimidad social.