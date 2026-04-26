La preocupación correcta

La riqueza mineral ha acompañado la historia económica desde los días de la colonia. Entonces, la extracción era sinónimo de expolio: rápida, intensa y ajena a cualquier noción de equilibrio. Hoy, el dilema es otro. Ya no se discute tanto si los recursos deben explotarse, sino bajo qué condiciones.

El caso de San Juan lo ilustra con claridad. La prudencia oficial de supeditar cualquier decisión a estudios de impacto ambiental dista de un formalismo. Es la única vía legítima en una sociedad que ha aprendido —a veces por las malas— el costo de ignorar sus ecosistemas.

Reducir el debate a un "sí" o un "no" empobrece la discusión. La minería puede ser fuente de desarrollo, empleo e ingresos fiscales, pero también puede dejar cicatrices irreversibles. Entre ambos extremos se juega la responsabilidad del Estado.

La pregunta esencial no es si se explota, sino cómo. Con qué tecnología, bajo qué supervisión, con qué transparencia y, sobre todo, con qué garantías para el agua, la tierra y las comunidades.

Oponerse a la explotación de los recursos mineros es un sinsentido. El país no necesita elegir entre riqueza y naturaleza. Necesita asegurarse de que una no anule a la otra. Si el subsuelo prospera a costa de la superficie, el balance siempre termina siendo deficitario.