Una guerra ajena, pero nos afecta

La guerra en el Golfo ha dejado de ser un conflicto lejano para convertirse en un problema global con consecuencias tangibles. Lo que comenzó como una disputa entre dos países hoy repercute en los bolsillos, las mesas y la estabilidad de millones de personas, especialmente en las economías en vías de desarrollo. La República Dominicana no es la excepción.

El aumento de los precios del combustible y los fertilizantes está generando una cadena de efectos que amenaza con encarecer aún más los alimentos. En regiones vulnerables como África y Asia, esto se traduce en un riesgo creciente de inseguridad alimentaria y pobreza. Las advertencias de organismos internacionales son un reflejo de una crisis que apenas comienza a sentirse.

Además, la escasez de energía y las interrupciones en el suministro están obligando a industrias enteras a reducir su producción o cerrar temporalmente. Esto no solo afecta a las grandes economías, sino también a trabajadores informales que ven disminuir sus ingresos diarios.

La guerra evidencia la fragilidad de la economía global y su alta interdependencia. Ningún país está completamente aislado de sus efectos. Por ello, más allá de intereses políticos o estratégicos, urge una solución diplomática que reduzca el impacto humano y económico de un conflicto que, directa o indirectamente, afecta a todos.