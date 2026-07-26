En el juego

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya están en marcha, pero su verdadero éxito comenzó mucho antes de la ceremonia inaugural. Detrás de cada escenario listo, de cada villa preparada, de cada sistema de transporte coordinado y de cada detalle organizativo hay años de planificación, coordinación institucional y un trabajo silencioso que hoy merece reconocimiento.

La organización de un evento multideportivo de esta magnitud constituye una prueba para la capacidad logística de cualquier país. También lo es para su reputación. La República Dominicana recibe a miles de atletas, entrenadores, oficiales y visitantes que, además de competir, formarán una impresión sobre nuestra eficiencia, nuestra seguridad y, sobre todo, nuestra hospitalidad.

El mérito de llegar a este punto corresponde a un amplio equipo humano encabezado por el presidente del Comité Organizador, José Monegro, cuya conducción ha sido fundamental para mantener el proyecto en ruta y superar los desafíos propios de una empresa de esta envergadura. Se han ganado el aplauso de todo el país.

Durante los próximos días, el reto será demostrar que el entusiasmo organizativo se traduce en una experiencia impecable para los participantes y visitantes. Que estos Juegos sean recordados no solo por las medallas conquistadas, sino también por la calidez con que la República Dominicana abrió sus puertas a la región.