Unos Juegos para celebrar

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe concluyeron dejando a la República Dominicana razones suficientes para celebrar. Las 150 medallas conquistadas por nuestros atletas hablan del crecimiento del deporte nacional. competimos con éxito en disciplinas en las que hasta hace poco nuestra presencia era escasa o inexistente.

Detrás de cada presea están el talento, el sacrificio y la disciplina de atletas que merecen el reconocimiento del país. Su desempeño demuestra que la inversión sostenida, el entrenamiento adecuado y una mayor diversificación deportiva pueden ensanchar considerablemente nuestras posibilidades internacionales.

Pero Santo Domingo 2026 deja otra medalla que no figura en el cuadro oficial: la de la organización. El país asumió el desafío de recibir a miles de atletas y delegaciones, preparar instalaciones, coordinar competencias, transporte, seguridad y voluntariado, y respondió con eficiencia. La valoración positiva expresada al cierre por Centro Caribe Sports confirma la calidad del montaje.

Corresponde reconocer el trabajo del Comité Organizador y, particularmente, el liderazgo de su presidente, José P. Monegro. Durante más de tres años, un amplio equipo convirtió preparativos complejos en unos Juegos que transcurrieron con normalidad y dejaron instalaciones renovadas.

Las medallas se celebran; las instalaciones se mantienen; los atletas se apoyan. El verdadero éxito será conseguir que Santo Domingo 2026 marque un nuevo comienzo para el deporte dominicano.