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    | 2 min de lectura

    Estudio para estudiar

    Disponer de información rigurosa permite sustituir conjeturas por evidencias y formular respuestas ajustadas a la realidad

    La abstención electoral encierra señales sobre la calidad de la democracia, la confianza ciudadana y la capacidad de los partidos para representar. Por eso merece reconocimiento la iniciativa de la Junta Central Electoral de auspiciar el "Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, elecciones 2024".

    La investigación fue realizada, a solicitud de la JCE, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Su aporte no reside únicamente en establecer cuántos electores dejaron de acudir a las urnas. Importa conocer quiénes se abstienen, dónde viven y cuáles razones explican su conducta, y su relación con la edad, las condiciones económicas, la oferta política o la percepción sobre las instituciones.

    Disponer de información rigurosa permite sustituir conjeturas por evidencias y formular respuestas ajustadas a la realidad. La JCE cumple así una función que trasciende la organización de los comicios y proporciona instrumentos para fortalecer la participación ciudadana.

    El estudio no debe agotarse en su presentación pública ni en la difusión periodística. Los partidos deberían convertirlo en análisis interno y utilizarlo para revisar prácticas, discursos y formas de vinculación social. Comprender la abstención constituye el primer paso para reducirla. Ignorar sus causas equivaldría a aceptar el alejamiento ciudadano de la democracia.

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