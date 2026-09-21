La informalidad persiste

La reducción de la informalidad a 53.8 % en el segundo trimestre de 2026 constituye una mejoría, aunque insuficiente para celebrar. La cifra bajó desde el 54.1 % registrado entre enero y marzo y permanece por debajo del promedio histórico de 56.7 %. Sin embargo, lo esencial no cambia: más de la mitad de los trabajadores dominicanos obtiene su sustento fuera del empleo formal.

Esta realidad plantea problemas profundos. Quien trabaja en la informalidad suele carecer de protección frente a enfermedades, accidentes, desempleo y vejez. Sus ingresos son más inestables, dispone de menor acceso al crédito y enfrenta dificultades para acumular derechos previsionales. Para el Estado, la consecuencia es una base contributiva limitada, menor recaudación y una presión sobre los programas asistenciales.

El BC informó que, de los 147,456 empleos netos creados en un año, 74,794 fueron formales y 72,663 informales. La distribución revela cierto equilibrio en la nueva ocupación, pero también la incapacidad de la economía para generar puestos productivos, protegidos y bien remunerados.

Formalizar no puede reducirse a endurecer controles ni multiplicar trámites. Exige simplificar regulaciones, aliviar costos, apoyar a las pequeñas empresas, elevar la productividad y vincular mejor la capacitación con la demanda laboral.

El avance merece reconocimiento, pero no complacencia. Una economía no puede considerarse plenamente moderna mientras la mayoría de sus trabajadores permanezca fuera de sus instituciones.