Un ataque cobarde contra el TRAE

Lanzar una piedra contra el cristal delantero de un autobús que transportaba estudiantes es un acto de barbarie que merece el más enérgico repudio y una sanción ejemplar.

Eso fue lo ocurrido el pasado 29 de octubre, en el sector Villa Verde, de La Romana, donde un individuo que se desplazaba en una moto, según la denuncia, atacó una unidad del transporte escolar TRAE y luego huyó.

La piedra pudo provocar que el conductor perdiera el control del vehículo, ocasionando un accidente con consecuencias fatales para los estudiantes. Quien comete semejante imprudencia demuestra una alarmante falta de respeto por la vida humana.

La Policía puso a disposición de la justicia a Tomás Nicolás Rosendo Rodríguez, señalado como presunto responsable. Ahora corresponde investigar los hechos y establecer las consecuencias penales que procedan.

No puede haber indulgencia frente a conductas de esta naturaleza. Los autobuses escolares transportan niños y adolescentes que deben llegar seguros a sus centros educativos y regresar sanos a sus hogares. Atacarlos constituye una muestra intolerable de desaprensión, incivismo y desprecio por la seguridad ajena.

Este hecho debe ser castigado con todo el rigor que permita la ley, si se demuestra la responsabilidad del acusado. La violencia contra un transporte escolar jamás puede quedar impune.