En el país hay mucha gente que amenaza y poca que construye un país mejor.

Así, bajo ese reinado de terror, amenazas y vituperios, no vamos para parte alguna como nación.

Vemos comentaristas de radio y televisión, la mayoría de los cuales no son periodistas, diciendo desde malas palabras hasta insultos soeces, sin que pase nada. Así vemos sindicatos que amenazan con violar la ley, que violentan todos los cánones, y tampoco pasa nada. No hay negociación que no vaya precedida de denuestos contra la otra parte, ni pleito judicial que no se dirima en la opinión pública antes que en los tribunales de la República.

Se podría decir que parte de los problemas del país es que no hay consecuencias, y ello así porque los gobernantes “no quieren conflictos” ni arriesgar capital político en las confrontaciones.

Sin embargo, esa es la razón de ser del Estado: resolver los conflictos aplicando la Ley. Se debe usar la persuasión con los que están dispuestos a razonar, pero con los monopolios, los cárteles y los delincuentes simplemente hay que aplicar la ley en beneficio del bien común.