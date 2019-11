El voto automatizado

¿Cuál debiera ser la actitud de los partidos políticos, de la sociedad civil y de la comunidad con respecto al voto automatizado?

Está claro que el voto cumplió su cometido. La gente votó sin mayores problemas, el conteo se realizó de forma rápida y con unas pequeñas diferencias que, si se revisan bien, mostrarán que las máquinas ganan (otras discrepancias fueron explicadas por la Junta Central Electoral), y no hubo impugnaciones.

Sabemos, sin embargo, que un sector político rechaza su uso y ha planteado una auditoría que la Junta ha contratado no sin controversia, en lo que se constituirá sin dudas, en otro tema de conflicto.

No obstante, la actitud de todos los actores debiera ser lo más constructiva posible. Los partidos debieran designar una comisión técnica que examine minuciosamente el sistema y determine si debe usarse o no, basado en argumentos técnicos, no en emociones.

El país no puede darse el lujo de gastar más dinero en elecciones por falta de consenso con un sistema que probó ser eficiente y que puede ser mejorado.