Lo del desayuno se indigesta

Las licitaciones para el desayuno escolar son otro lío mayúsculo. No hay forma de que en el Inabie hagan las cosas medianamente bien. La idea es buena, todo el mundo la aplaude, los fondos están... pero todos los años salen problemas en las licitaciones. Para empezar no parece muy lógico que se exijan los precios del curso pasado para los dos próximos. Ni que se imponga el precio: así no se licita, se adjudica. Vuelven como cada año las denuncias de las “ventajas” de los relacionados. Algo que una vez funcionó vuelve a atascarse.

