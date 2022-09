¿Por qué no les pagan?

Los veteranos de la guerra de Irak no van a cejar en su empeño por cobrar los viáticos que se les adeuda. Anuncian una vigilia para mañana frente a la casa del expresidente Mejía, con el que andan muy ofendidos por unas recientes declaraciones. Teniendo en cuenta que nadie va a la guerra si no se lo ordena el comandante en jefe, la demanda de estos veteranos suena muy razonable. Demasiada paciencia (disciplina militar mediante) han tenido. ¿Por qué el gobierno no dice ni que sí ni que no? Más dinero se gasta en otras cosas...

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.