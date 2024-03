Guillermo Moreno no pega una

El candidato a senador del oficialismo está que no pega una. Fue tendencia en las redes sociales durante el fin de semana luego de subir un video haciendo promoción de su propuesta electoral.

El hecho no fue por la propuesta sino por usar las instalaciones del Senado para proyectarse. Los internautas no le perdonan que use los recursos del Estado para beneficiarse, sobre todo por ser uno de los principales críticos de esa práctica.

Guillermo Moreno deberá revisarse bien y encomendarse a los santos cuando intente la próxima.