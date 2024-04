¿No quiere o no lo dejan hablar?

Al director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, lo quieren proteger como al candidato aquel. No se sabe si es que no le gusta o no lo dejan hablar.

En la rueda de prensa de los lunes, Joel Santos da la cara por Guzmán Peralta y por Chu, que antes vivía en la controversia. Pero ofrece datos incompletos que no precisa a pesar de tener al lado a los dos funcionarios que deben dominar la materia.

Bien es cierto que Guzmán Peralta se ve presionado cuando habla, pero deberían dejarlo desarrollarse porque su posición es importante y los ciudadanos necesitan escucharlo.