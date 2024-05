Quién detendrá la campaña en el PRM

No se sabe qué fue lo que habló el presidente Abinader con sus delfines que quieren aspirar en el 2028, pero parece que no hubo un acuerdo en cuanto a calmar sus ansias y no comenzar una campaña a destiempo.

Ya Peña Guaba empezó a armar su equipo y todo indica que pronto comenzará una competencia que no podrá detener ningún poder presidencial. Decir que no va a aspirar para el 2028 es lo éticamente correcto, pero ahora quién detendrá esta lucha.