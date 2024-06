¿Tendrá Abinader un aliado en FP?

La gran noticia de ayer en la inauguración de dos hoteles a la que asistió el presidente Abinader no fue ni el anuncio de más obras ni los avances del turismo. Como el fuego a las polillas, la presencia de Omar Fernández atrajo las miradas de la prensa y los invitados al evento, pese a que la interacción no pasó de saludos, sonrisitas y meras formalidades. ¿Será que el mandatario encontró en el próximo senador de la capital un aliado de la oposición que no quiere hacerle la guerra porque sí?

