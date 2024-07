¿Y el voto de Antonio Taveras?

¿Y qué pasó con el voto de Antonio Taveras en el Código Penal? El legislador de Santo Domingo uno de los que más batalló por las tres causales. Durante la lectura del Código Penal estuvo merodeando la sesión, pero su voto no se registró, puesto que se registró como ausente. ¿Por qué será que no levantó la voz como siempre lo hizo? En la campaña coqueteó con sectores conservadores. ¿Se comprometió con ellos a no apoyar las tres causales a cambio de votos? Diga algo, honorable.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.