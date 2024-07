¿Y para qué invitan?

Las restricciones a la prensa en las coberturas gubernamentales no dan tregua. Ayer ocurrió en San Cristóbal en los actos de inauguración de un hospital de Yaguate y del centro de interdicción de Migración en Haina, en momentos claves de las ceremonias. No dieron paso ni a los fotógrafos. El apuro fue notorio, al extremo de que el locutor oficial en repetidas ocasiones decía: "los amigos de la prensa pueden pasar para que acompañen al presidente". Pero no pasó...

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.