¿No confiamos en los pasaportes?

Parece ser que la Dirección de Migración no confía mucho en los documentos que emite la Dirección de Pasaportes, pues solo eso podría explicar que desde hace poco tiempo, aunque no sabemos cuánto porque Migración alega "seguridad nacional" para no responder los cuestionamientos en ese sentido, se está exigiendo presentar la cédula de identidad y electoral para salir del país. Se alega que la medida es para evitar suplantación de identidad. ¿Y si ni aquí confiamos en las libretas, cómo lo harán fuera?

