El histórico cargamento de 9.8 toneladas de drogas mantiene bajo un reto a las autoridades dominicanas, quienes deben demostrar si el presidente de Guatemala tiene razón o no cuando dijo que el contenedor con el alijo fue cargado aquí. Para "tranquilizar" a los medios de comunicación, el Ministerio Público envió ayer una nota de prensa en la que dijo mucho y no dijo nada. Se amparó en el secreto investigativo para no revelar detalles, dejando sobre la mesa la interrogante: ¿de dónde realmente vino la droga?

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.