El poder no es para todo el mundo

Los vocales de la junta distrital de Hato del Yaque parece que llegaron a sus puestos con altas expectativas económicas, pues se sublevaron para que les incrementen los salarios.

El asuntito que no previeron estos funcionarios distritales es que no pueden legislar a su favor, debido a que el artículo 140 de la Constitución lo prohíbe. Ahora que se conocen sus intenciones hay que estar ojo "pelao" para ver que no aparezca quien les busque una salida para complacer las exigencias de estos vocales cuyos salarios están congelados hasta 2028.