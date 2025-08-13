×
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Y usted quién es?

    Una forma muy peculiar, la del ministro de la Presidencia

    El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, demostró en estos días que tiene una forma muy peculiar de darle cuerda a aquellos que quieren pasarse de la raya con él.

    Es el caso del exsenador Yván Lorenzo, que despotricó contra Paliza por diferentes temas y cuando Paliza fue preguntado al respecto respondió que no sabía quién era Lorenzo.

    Ya se imaginan el pique que cogió el exrepresentante de Elías Piña. Este volvió al ataque, solo para que le aplicaran otra dosis de ¿y usted quién es, señor?

