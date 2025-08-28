En el gobierno del PRD, en 1963, se acuño el término "aplanadora". Describía el control que tenían los perredeístas de todas las agencias del Estado. Ahora con el PRM, nueva versión del PRD, se da una situación similar. Lo controlan todo.

Dirán siempre que no, que el Poder Legislativo, por ejemplo es autónomo. Solo hay que ver, sin embargo, la rapidez con que aprobaron los últimos requerimientos presupuestales del Ejecutivo: en menos de lo que dura una cucaracha en un gallinero. Así decía Juan Bosch.