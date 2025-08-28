×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Lo controlan todo

    En el gobierno del PRD, en 1963, se acuño el término "aplanadora"

    En el gobierno del PRD,  en 1963, se acuño el término "aplanadora". Describía el control que tenían los perredeístas de todas las agencias del Estado. Ahora con el PRM, nueva versión del PRD, se da una situación similar. Lo controlan todo.

    Dirán siempre que no, que el Poder Legislativo, por ejemplo es autónomo. Solo hay que ver, sin embargo, la rapidez con que aprobaron los últimos requerimientos presupuestales del Ejecutivo: en menos de lo que dura una cucaracha en un gallinero. Así decía Juan Bosch.

    TEMAS -
    • PRD
    • PRM

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.