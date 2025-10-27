×
El espía
    1 min de lectura

    Lo que pudo Melissa

    Detuvo las labores, la docencia y la campaña anticipada

    Primero como tormenta, luego como huracán, Melissa detuvo las labores en casi todo el territorio nacional y lo mismo hizo con la docencia.

    Puso a prueba a las autoridades y estas aprobaron el manejo de los retos que el fenómeno climático planteó.

    Pero algo hizo Melissa que nadie había podido lograr en el país: parar la campaña anticipada.

    Los partidos de oposición y los aspirantes oficialistas, todos, se han mantenido relativamente callados en estos días de lluvia. Eso ha caído como una brisa suave.

