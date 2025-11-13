¿Un nuevo director de la PN?

La Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) establece que el director de la institución es designado por un máximo de dos años y con el rango de Mayor General.

Actualmente, el cargo lo ostenta Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue designado en la posición en noviembre del 2023, específicamente el 14. Al cumplirse hoy exactamente sus dos años en el puesto, comienzan las apuestas para saber quién será su reemplazo o cuándo el presidente Luis Abinader firmará el decreto que lo sustituya.