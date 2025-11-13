×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Un nuevo director de la PN?

    Ramón Antonio Guzmán Peralta cumple su período y el país espera el próximo decreto presidencial

    La Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) establece que el director de la institución es designado por un máximo de dos años y con el rango de Mayor General.

    Actualmente, el cargo lo ostenta Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue designado en la posición en noviembre del 2023, específicamente el 14. Al cumplirse hoy exactamente sus dos años en el puesto, comienzan las apuestas para saber quién será su reemplazo o cuándo el presidente Luis Abinader firmará el decreto que lo sustituya.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.