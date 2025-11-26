×
El espía
    Los piropos del secretario de Guerra

    Pete Segth elogia la arquitectura del Palacio Nacional durante su visita

    El secretario de Guerra norteamericano Pete Hegseth, quedó impresionado por la arquitectura interior del Palacio Nacional. Al comienzo de su discurso, levantó la vista y dijo que el presidente Trump se sentiría muy bien en ese lugar. 

    Se refería al Salón de las Cariátides, donde usualmente los mandatarios dominicanos reciben las credenciales de los embajadores.

    También le satisfizo que la bandera dominicana tiene en su escudo la Biblia y una cruz, señales cristianas.

    Le caen bien los dominicanos, dijo, desde que entrara en contacto con ellos cuando era un joven teniente en las fuerzas armadas de su país.

