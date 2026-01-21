Hay que dar explicaciones

Un canadiense fue detenido transportando haitianos en condición migratoria irregular en Santiago.

Hasta ahí la noticia pasa como una normal. Pero lo que viene ahora es lo que deben explicar las autoridades, pues resulta que no es la primera vez que el extranjero es sorprendido cometiendo este mismo delito.

Por la información que divulgó el Ejército, de que el ciudadano será "presentado nuevamente ante las autoridades del Ministerio Público", se entiende que algo falló en el primer recorrido hacia la justicia.