×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Le harán el juego a la oposición?

    Las disputas internas del PRM se libran en público y con alto costo político

    En el PRM, algunos funcionarios parecen haber iniciado una guerra de filtraciones y reproches públicos, como si las diferencias internas debieran resolverse a la vista de todos.

    Al ventilar los conflictos, no solo se desdibujan las prioridades de la agenda gubernamental, sino que se fortalece innecesariamente a la oposición. La historia reciente ofrece una advertencia clara: las pugnas internas fueron un factor clave en el desgaste que sacó al PRD del poder.

    Repetir ese libreto sería un error que el oficialismo no puede darse el lujo de cometer.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.