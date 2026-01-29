¿Le harán el juego a la oposición?

En el PRM, algunos funcionarios parecen haber iniciado una guerra de filtraciones y reproches públicos, como si las diferencias internas debieran resolverse a la vista de todos.

Al ventilar los conflictos, no solo se desdibujan las prioridades de la agenda gubernamental, sino que se fortalece innecesariamente a la oposición. La historia reciente ofrece una advertencia clara: las pugnas internas fueron un factor clave en el desgaste que sacó al PRD del poder.

Repetir ese libreto sería un error que el oficialismo no puede darse el lujo de cometer.