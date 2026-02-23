El jefe de la Policía está bien asesorado
Despliegue inmediato tras apagón marca primeras acciones del director policial
El nuevo director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, tuvo un inicio tenso que evidenció el buen manejo que tiene el alto oficial en términos mediáticos. Durante el Homenaje a la Bandera en el Palacio Nacional evitó dar declaraciones, priorizando su primera reunión de Seguridad Ciudadana. Tras el apagón, ordenó el despliegue inmediato de agentes y difundió imágenes por los grupos oficiales. Además, no faltó el videíto en el que pidió a "todo el personal de seguridad prestar servicios de seguridad ciudadana".