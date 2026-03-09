Una espera que recordó viejos tiempos

Es parte de un dicho popular: siempre hay un pero. En este caso encaja, porque nada más meritorio que honrar a 27 damas con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero un retraso de hora y media después de la pautada para el inicio del acto deja que decir, al margen de la investidura de quien encabeza el acto y de las causas del retraso. Más de uno de los presentes recordó tiempos pasados, cuando otro dignatario se caracterizaba por llegar "a su hora", que nunca coincidía con la pautada para los actos.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.